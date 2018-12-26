Андрей Назаров отправлен в отставку с поста тренера «Нефтехимика»

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Андрей Назаров, тренировавший нижнекамсцев с середины сезона 2016/2017, рассказал о своем увольнении ТАСС.

«Разговор был с утра, директор клуба прилетел в Ригу и объявил, что я отстранен от работы. В данный момент лечу в Нижнекамск собирать вещи», — сказал Назаров.

В нынешнем сезоне регулярного первенства КХЛ «Нефтехимик» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 35 очков в 42 играх.

Под руководством Назарова в прошлом сезоне «волки» вышли в плей-офф с 8-го места, где в первом раунде уступили челябинскому «Трактору» — 1-4 в серии.