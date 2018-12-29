В ноябре АСВ направило кредиторам «Татфондбанка» 10 млн рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) отчиталось о ходе конкурсного производства в обанкротившемся «Татфондбакне». За ноябрь на удовлетворение требований кредиторам направлено только 10,8 млн рублей.

Всего на эти цели направлено 18,34 млрд рублей, следует из отчетности АСВ. При этом сумма включенных в реестр требований составляет 148,58 млрд рублей, а общая сумма требований достигла 166,74 млрд рублей.

Напомним, что в сентябре сумма направленных на погашение требований кредиторов средств составила 54,7 млн рублей. При этом на само конкурсное производство АСВ потратило 1,62 млрд рублей.