Роспотребнадзор выявил нарушения в сети «Золотая табакерка» в Ижевске

Роспотребнадзор по Умдуртии выявил нарушения в отделах «Золотая табакерка» в Ижевске.

В ведомстве сообщили, что в рамках проверки в 2017—2018 годах было установлено, что торговая сеть продавала продукцию на расстоянии менее чем 100 метров от школ, тем самым нарушая федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

Специалистами управления неоднократно составлялись протоколы об административных правонарушениях в отношении индивидуального предпринимателя. В итоге суд постановил запретить продажу табака в магазинах по адресам:

— г. Ижевск, ул. Ленина, 44;

— г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, 17;

— г. Ижевск, ул. Автозаводская, 2а;

— г. Ижевск, ул. Пушкинская, 254;

— г. Ижевск, ул. Союзная, 21;

— г. Ижевск, ул. К. Либкнехта, 18.

В настоящее время решение суда не вступило в законную силу.

Напомним, ранее Минздрав РФ предложил запретить продажу табака после 2050 года.