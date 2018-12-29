В Москве убили учредителя основного подрядчика «Лукойла»

Учредитель компании «Мастер-Нефть» Шалва Шаляхов был найден мертвым в подъезде жилого дома в Москве. Следком возбудил уголовное дело об убийстве.

В Московском главке СКР сообщили, что тело 61-летнего мужчины нашли в лифтовом холле дома по улице Гарибальди с множественными колото-резанными ранениями головы. Личность убитого сообщил источник ТАСС.

Нефтесервисная компания «Мастер-Нефть» является основным подрядчиком при проведении работ по ремонту скважин на объектах предприятий «Лукойл — Западная Сибирь» и «Лукойл — Коми».

Напомним, что в конце декабря 2016 года в Москве обнаружили труп главы аппарата руководителя «Роснефти» Олега Еровинкина. Он был найден мертвым в своем автомобиле в центре столицы.