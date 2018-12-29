Татарстан стал самым активным регионом конкурса ПАО «Ростелеком» — «Спасибо интернету 2018»

Фото: ПАО «Ростелеком»

В Казани состоялась церемония награждения IV Всероссийского конкурса «Спасибо интернету 2018». Победителем в номинации «Самый активный регион» третий год подряд стала Республика Татарстан, откуда поступило 506 работ, что составляет 14,96% всех работ, присланных на конкурс. Конкурс организован разработчиками программы «Азбука интернета» ПАО «Ростелеком» и Пенсионным фондом России для пользователей сети интернет пенсионного и предпенсионного возраста, а также пенсионеров-инвалидов, прошедших обучение на курсах компьютерной грамотности. Конкурс проводится при поддержке Российской ассоциации электронных коммуникаций и Регионального общественного центра интернет-технологий.

Первый этап отбора прошли 3 383 работы из 74 регионов Российской Федерации, что на 22,7% больше, чем в прошлом году. Эти работы размещены на сайте azbukainterneta.ru в разделе «Конкурсные работы». Победителей определила авторитетная конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители ПАО «Ростелеком», Пенсионного фонда России, Министерства социальной политики Нижегородской области, РАЭК и РОЦИТ.

Среди участников конкурса 84% женщин и 16% мужчин (в 2017 году 85,7% и 14,3% соответственно). Средний возраст участников — 63 года, однако в 2018 году работы на конкурс прислали девять человек в возрасте 90+ — восемь мужчин и одна женщина.

67,2% конкурсных работ поступило от пенсионеров, проходивших обучение на специализированных курсах, 32,8% обучались самостоятельно, в том числе по программе «Азбука интернета». В 2017 году соотношение по этому показателю было 69% и 31%. По сравнению с предыдущими годами количество самостоятельно изучивших программу постоянно растет.

Пользователями портала gosuslugi.ru являются 81,5% участников конкурса. Количество работ, рассказывающих об успешном решении самых разных вопросов с помощью портала государственных услуг, уверенно растет с каждым годом:

В 2015 году поступило 85 работ, это 5,1% от общего количества поступивших на конкурс;

В 2016 году поступила 121 работа, или 4,8%;

В 2017 году было принято 229 работ, или 8,3%;

В 2018 году поступило 372 работы, или 10,9%.

10% участников конкурса сами теперь уже являются преподавателями и обучают компьютерной грамотности пенсионеров.

Победителями в номинациях конкурса стали:

«Портал gosuslugi.ru: мой опыт»

1-е место — Самолова Лилия Борисовна, Ханты-Мансийский автономный округ;

2-е место — Иванов Евгений Владимирович, Иркутская область;

3-е место — Трунова Татьяна Алексеевна, Московская область;

«Мои интернет-достижения»

1-е место — Анисимова Валентина Петровна, Воронежская область;

2-е место — Бахарева Татьяна Федоровна, Курганская область;

3-е место — Иванов Николай Юрьевич, Санкт-Петербург, 91 год;

«Интернет-предприниматель, интернет-работодатель»

1-е место — Пушкарева Марина Алексеевна, Московская область;

2-е место — Исмагилов Рамиль Салихович, Республика Татарстан;

3-е место — Аферкин Петр Николаевич, Оренбургская область;

«Моя общественная интернет-инициатива»

1-е место — Хайрутдинова Зайнаб Зяватовна, Республика Татарстан;

2-е место — Ванюкова Ирина Владимировна, Хабаровский край;

3-е место — Сенаторов Николай Григорьевич, Московская область.





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