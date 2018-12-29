Суд направил на принудительное лечение напавшего на школу в Бурятии подростка

Подросток, напавший на учеников и учителя в школе №5 в Улан-Удэ в январе 2018 года, отправлен судом на принудительно лечение.



«Доказательства, собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения постановления о применении принудительных мер медицинского характера », — говорится в сообщении прокуратуры.

Действия подростка следствие квалифицировало по статьям УК РФ «Покушение на убийство двух и более лиц», «Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества», «Угроза убийством».

Напомним, нападение подростков с топором и «коктейлем Молотова» на школу в Улан-Удэ в Бурятии произошло 19 января. Пострадали семь человек. Позже стало известно, что преступников было трое. Один подозреваемый был задержан сразу и отправлен в больницу. Двоих других задержали позже.