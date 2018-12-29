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В Хабаровском крае 10 человек попали под снежную лавину, есть погибшие

09:17, 29.12.2018
В Хабаровском крае 10 человек попали под снежную лавину, есть погибшие
Фото: pixabay.com

В Николаевском районе Хабаровского края сошли три снежные лавины, под них попали десять человек, двое из них погибли.

Лавина сошла утром 29 декабря по местному времени в поселке Многовершинный, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Отмечается, что снежная масса сошла на открытой штольне золотодобывающего предприятия типа золотодобывающего АО «Многовершинное» (входит в группу компаний Highland Gold Mining).

. Сначала под лавиной оказался человек, который находился на компрессорной станции. Сотрудники мужчины, группой из десяти человек, отправились на его поиски. Их засыпало второй лавиной.

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