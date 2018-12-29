В Хабаровском крае 10 человек попали под снежную лавину, есть погибшие

В Николаевском районе Хабаровского края сошли три снежные лавины, под них попали десять человек, двое из них погибли.



Лавина сошла утром 29 декабря по местному времени в поселке Многовершинный, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Отмечается, что снежная масса сошла на открытой штольне золотодобывающего предприятия типа золотодобывающего АО «Многовершинное» (входит в группу компаний Highland Gold Mining).

. Сначала под лавиной оказался человек, который находился на компрессорной станции. Сотрудники мужчины, группой из десяти человек, отправились на его поиски. Их засыпало второй лавиной.