В Хабаровском крае 10 человек попали под снежную лавину, есть погибшие
В Николаевском районе Хабаровского края сошли три снежные лавины, под них попали десять человек, двое из них погибли.
Лавина сошла утром 29 декабря по местному времени в поселке Многовершинный, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление МЧС.
Отмечается, что снежная масса сошла на открытой штольне золотодобывающего предприятия типа золотодобывающего АО «Многовершинное» (входит в группу компаний Highland Gold Mining).
. Сначала под лавиной оказался человек, который находился на компрессорной станции. Сотрудники мужчины, группой из десяти человек, отправились на его поиски. Их засыпало второй лавиной.
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