Новости происшествий

00:29 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Два казанца устроили заезд на сноубордах у стен Кремля

00:22, 29.12.2018

Два сноубордиста устроили гонки на сноубордах у стен Казанского Кремля.

Сноубордисты зацепились за машины при помощи тросов и прокатились по центру Казани — Кремлевской дамбе, площади Тысячелетия и улице Лево-Булачная.

Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от Я Болт, делаю Происшествия Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты