Два казанца устроили заезд на сноубордах у стен Кремля
Два сноубордиста устроили гонки на сноубордах у стен Казанского Кремля.
Сноубордисты зацепились за машины при помощи тросов и прокатились по центру Казани — Кремлевской дамбе, площади Тысячелетия и улице Лево-Булачная.
Публикация от Я Болт, делаю Происшествия Татарстан<svg width="«50px»" height="«50px»" viewbox="«0" 0="" 60="" 60»="" version="«1.1»" xmlns="«https://www.w3.org/2000/svg»" xmlns:xlink="«https://www.w3.org/1999/xlink»">Посмотреть эту публикацию в Instagram
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым