Минэкономразвития предложило упростить процедуру банкротства физлиц

Министерство экономического развития РФ разработало упрощенную процедуру банкротства физических лиц.

Ведомство предлагает применять эту процедуру для лиц, общий размер долга которых составляет от 50 тыс. до 700 тыс. рублей.

«Заявление о признании гражданина банкротом по упрощенной процедуре может быть подано должником и кредитором», — следует из документа.

Отмечается, что в ходе упрощенной процедуры банкротства гражданина проведение собрания кредиторов не является обязательным, но оно может быть проведено по инициативе участвующих в деле о банкротстве лиц. Также не проводятся анализ финансового состояния гражданина и выявление признаков преднамеренного и фиктивного банкротства.

Ранее сообщалось, что число банкротств физлиц увеличилось на 47%. Чаще всего граждане становятся банкротами по собственной инициативе. За 9 месяцев россияне инициировали 86% процедур банкротства, еще в 13% заявителями выступили кредиторы.