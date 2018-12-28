Вячеслав Основин: «Робко начали и сами отдали этот матч»

Форвард «Ак Барса» Вячеслав Основин после поражения от ЦСКА (2:4) прокомментировал первую заброшенную шайбу за казанскую команду, а так же поделился мыслями, в чем основная причина третьего поражения.

— Робко начали, провалили первый период. И по статистике видно, что бросков не было. ЦСКА нас перебросал, был активнее. Поэтому такой результат.

— Почему так слабо начали? ЦСКА так активно побежал вперед?

— Вопрос, наверное, к нам. Сами отдали игру, нужно было играть увереннее, больше держать шайбу в чужой зоне, чтобы не было угроз нашим воротам. Но сложилось по-другому.

— С чем связываете эту неудачную серию из трех поражений подряд? Есть какие-то причины?

— Это останется между нами, в ближайших матчах мы будем из нее выбираться. Так дело не пойдет.

— Следующий соперник — «Нефтехимик». Как играть против этого соперника?

— Прежде всего, играть самим в хоккей, а не ждать что-то от «Нефтехимика». Больше владеть шайбой, создавать моменты. И тогда придет результат.

— Какие сильные стороны у «Нефтехимика»?

— Думаю, что мы сильнее.

— Вы забросили первую шайбу за «Ак Барс». Придаст она эмоций, побежится легче?

— Безусловно, да. Хорошо, что получилось забить, но результат неудовлетворительный. Поэтому долго радоваться не будем, — приводит слова нападающего пресс-служба клуба.