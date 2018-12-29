Путин стал самой обсуждаемой персоной 2018 года в соцсети «ВКонтакте»

Президент России Владимир Путин стал самой обсуждаемой персоной 2018 года в социальной сети «ВКонтакте». Президент занял первое место в рейтинге персон года с 9 млн упоминаний.

На втором месте — российский боец Хабиб Нурмагомедов с 3,9 млн упоминаний. Третье и четвертое места занимают футболисты Лионель Месси и Криштиану Роналду (2,8 млн и 2,1 млн), сообщает ТАСС.

Самым обсуждаемым событием 2018 года среди пользователей «ВКонтакте» стал чемпионат мира по футболу в России (2,8 млн), на втором месте оказались зимние Олимпийские игры в Пхенчхане (1,8 млн). Третье место в списке обсуждаемых событий года заняла тема пенсионного возраста (1,2 млн).

Ранее Путин назвал одними из наиболее значимых событий уходящего года открытие движения по Крымскому мосту и чемпионат мира (ЧМ) по футболу.

