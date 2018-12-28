СМИ узнали о 9 пентхаусах за 1,6 млрд рублей у семьи вице-мэра Москвы

Семья вице-мэра Москвы Петра Бирюкова владеет девятью пентхаусами в элитном жилом комплексе «Легенда Цветного» на общую стоимость около 1,6 млрд рублей.



Кадастровая стоимость недвижимости общей площадью более 1,6 тыс. кв. м составляет 820 млн рублей, сообщает «Медуза». Согласно выписке из Росреестра, четыре квартиры принадлежат старшей дочери вице-мэра Ирине Бирюковой, две другие — сыну Александру, еще три — жене Александра Екатерине Бирюковой.

Отмечается, что семья Бирюковых владеет также почти всей землей более чем в 15 гектаров в деревне Поповке Чеховского района Подмосковья. По информации издания, большая часть территории принадлежит сыну Бирюкова Александру, еще 2 гектара — дочери Ирине.

При этом самому Бирюкову и его жене Антониде, согласно декларациям о доходах и имуществе, принадлежат на этой земле только два участка в 15 и 25 соток, небольшой дом и хозяйственный блок.