Правозащитник поддержал Лолиту после ее заявлений о Крыме

Правозащитник Александр Хаминский поддержал Лолиту Милявскую после ее слов о Крыме. Певица заявила, что для нее Крым остается частью Украины.



«Лолита — гражданка России, в силу чего ей достается от наших «бывших братьев», пожалуй, больше, чем всем остальным. Кроме того, не надо забывать, что Украина закрыла Лолите въезд на свою территорию, а дочь певицы живет с ее родителями именно на Украине», — приводят «Дни.ру» слова правозащитника.

По словам Хаминского, Лолита выразила свое частное мнение гражданина России, основанное на конституционном праве свободы слова.