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Правозащитник поддержал Лолиту после ее заявлений о Крыме

02:28, 29.12.2018
Правозащитник поддержал Лолиту после ее заявлений о Крыме
Фото: ru.wikipedia.org.

Правозащитник Александр Хаминский поддержал Лолиту Милявскую после ее слов о Крыме. Певица заявила, что для нее Крым остается частью Украины.

«Лолита — гражданка России, в силу чего ей достается от наших «бывших братьев», пожалуй, больше, чем всем остальным. Кроме того, не надо забывать, что Украина закрыла Лолите въезд на свою территорию, а дочь певицы живет с ее родителями именно на Украине», — приводят «Дни.ру» слова правозащитника.

По словам Хаминского, Лолита выразила свое частное мнение гражданина России, основанное на конституционном праве свободы слова.

Общество
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