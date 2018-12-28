Дерипаска перестал быть владельцем «Главстроя»

Бизнесмен Олег Дерипаска перестал быть владельцем одного из крупнейших девелоперов России, компании «Главстрой» (головное юридическое лицо «Главмосстрой»).



Ранее 100% компании контролировал «Базовый элемент» Дерипаски, теперь владельцем предприятия является ООО «Либра Холдингс», сообщает РБК.

«Новые акционеры продолжат стратегию, направленную на развитие компании «Главстрой» как девелоперского бизнеса, реализацию текущих и запуск новых градостроительных проектов, а также на повышение эффективности деятельности компании», — пояснил представитель девелоперской компании.

Отмечается, что участниками ООО «Либра Холдингс» является группа физических лиц из пяти человек. Согласно материалам базы СПАРК, это Виктория Базавлук, Владимир Краснобаев, Татьяна Кускевич, Аркадий Саркисян и Виктор Швабауэр. Доля в компании каждого из них составляет 20%.