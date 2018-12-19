В Москве напали на заместителя главреда «Эха Москвы»

В Москве на заместителя главного редактора «Эха Москвы» Сергея Бунтмана совершено нападение.



Инцидент произошел накануне, 18 декабря, около столичного ресторана «Шинок», где отмечался день рождения главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова.

По словам супруги журналиста Лидии Скрябиной, Бунтман задел своим пальто бампер одной из припаркованных рядом машин. После этого из автомобиля выскочил водитель, который схватил журналиста за воротник и приставил к его голове пистолет.

«Надеюсь, это был муляж, но выглядел он, как настоящий. И видела это не только я, есть еще один свидетель из гостей Венедиктова. От драки и, возможно, стрельбы нас спасло только то, что этот свидетель был тоже с водителем, с которым мы быстро оттеснили стрелка и уехали», — написала Скрябина в Facebook.



От драки и стрельбы Бунтмана спас свидетель из числа гостей Венедиктова, который помог оттеснить нападавшего.