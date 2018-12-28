Следком прекратил первое уголовное дело после смягчения наказания по статье об экстремизме

Следственный комитет прекратил первое уголовное дело после смягчения наказания по статье 282 УК об экстремизме.

Как сообщил глава международной группы «Агора» Павел Чиков в своем тelegram-канале, речь идет о деле в отношении 46-летнего менеджера из Твери Сергея Соколова, которого подозревали в возбуждении ненависти и вражды по признакам национальности и принадлежности к какой-либо социальной группе. Его преследовали из-за репостов картинок и текстов в «ВКонтакте», которые были опубликованы в период с декабря 2015 по август 2017 года.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин подписал пакет законов о частичной декриминализации статьи 282 УК РФ об экстремизме.

Согласно документам, уголовное наказание за первое нарушение по этой статье будет заменено на административное. Уголовная ответственность будет наступать, если нарушение совершено более одного раза в течение года.