Банк «Аверс» поздравил маленьких пациентов ДРКБ с наступающим Новым годом

Фото: Ринат Назметдинов

27 декабря Банк «Аверс» поздравил маленьких пациентов Детской республиканской клинической больницы с наступающими новогодними праздниками.

«Мы давно дружим с Детской республиканской клинической больницей и рады поздравить маленьких пациентов с наступающим Новым годом. Хочется, чтобы ребята, несмотря на то, что находятся в больнице, почувствовали новогоднее настроение. Мы сегодня привезли в подарок ДРКБ компьютеры, а для ребят приготовили сладкие подарки. Новый год — это время чудес, волшебства и исполнения желаний. Я думаю, что самое заветное желание детей, находящихся в эти дни на лечении в клинике, — поскорее выздороветь и никогда больше не болеть. Мы от всего сердца желаем ребятам, чтобы эти мечты сбылись», — подчеркнула Аида Волкова, врио председателя правления банка.

В этот день для маленьких пациентов на территории Детской республиканской клинической больнице был организован новогодний праздник, который собрал несколько десятков участников. Артисты подарили маленьким пациентам радость, улыбки и новогоднее настроение. Дедушка Мороз обещал исполнить все самые заветные новогодние желания ребят, проходящих лечение в больнице. На празднике сотрудники Банка «Аверс» подарили детям небольшие сладкие подарки.

ДРКБ входит в пятерку крупнейших детских больниц Российской Федерации. В приемное отделение больницы ежегодно обращается 40—45 тысяч детей.

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