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Пресс-секретарь Лукашенко назвала глупостями разговоры о пропаже президента

01:26, 28.12.2018
Пресс-секретарь Лукашенко назвала глупостями разговоры о пропаже президента
Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт назвала глупостями разговоры в СМИ о пропаже Александра Лукашенко после четырехчасовых переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Очередные какие-то глупости. Несколько часов назад у Александра Григорьевича было мероприятие. Если откроете белорусскую ленту новостей, то увидите все в полном объеме. Честно говоря, даже не считаю нужным комментировать эти глупости», — приводит «Политика Сегодня» слова Натальи Эйсмонт.

Отмечается, что Лукашенко прилетал на переговоры в Москву 25 декабря. После этого новостей о Лукашенко в СМИ не сообщалось более суток.

Ранее Лукашенко предложил не называть Россию братским государством, так как отношения двух стран стали восприниматься по-другому.

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