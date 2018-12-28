Пресс-секретарь Лукашенко назвала глупостями разговоры о пропаже президента
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт назвала глупостями разговоры в СМИ о пропаже Александра Лукашенко после четырехчасовых переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Очередные какие-то глупости. Несколько часов назад у Александра Григорьевича было мероприятие. Если откроете белорусскую ленту новостей, то увидите все в полном объеме. Честно говоря, даже не считаю нужным комментировать эти глупости», — приводит «Политика Сегодня» слова Натальи Эйсмонт.
Отмечается, что Лукашенко прилетал на переговоры в Москву 25 декабря. После этого новостей о Лукашенко в СМИ не сообщалось более суток.
Ранее Лукашенко предложил не называть Россию братским государством, так как отношения двух стран стали восприниматься по-другому.ОбществоВласть
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