Министр связи РТ прокомментировал переход госкомпаний на отечественный софт

На традиционной предновогодней встрече с представителями СМИ министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов прокомментировал директиву, подписанную на минувшей неделе главой Минфина РФ Антоном Силуановым, о переходе российских госкомпаний на отечественное программное обеспечение.

«России предстоит большая работа, которая в первую очередь связана с тем, чтобы найти достойную замену, — высказался министр. — Исполнять директиву будет непросто, поскольку на рынке нет предложений, способных сразу ее поддержать. Точнее, есть, но только в определенных сегментах. Будет происходить эволюционный переход по мере появления российской замены».

Также Роман Шайхутдинов подчеркнул, что продукция американских IT-компаний сейчас активно используется во всех странах мира, и даже в Китае «все построено на Windows».

«Возрастающая межстрановая конкуренция в мире, а также волна санкций, конечно, не способствуют использованию зарубежных продуктов. Риски использования зарубежного софта заключаются в сборе информации, а также в возможности воздействия извне», — заключил министр.

Напомним, ранее, по просьбе «Реального времени», о переводе российских госкомпаний на отечественное ПО подробно высказался бывший технический директор социальной сети «ВКонтакте», экс-директор особых направлений одной из структур Telegram Антон Розенберг.