Алина Кабаева: «Загитова побеждает не потому, что ее назвали в мою честь»

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева призналась, что в 2018 году следила за выступлениями победительницы Игр в Пхенчхане Алины Загитовой, которая названа в ее честь.



— Вы наверняка знаете, что Алину Загитову, завоевавшую золото, назвали в вашу честь. Признайтесь, следили за ее выступлениями с особыми чувствами?

— Да следила, и с особым чувством, она очень яркая, талантливая. И побеждает она, конечно, не потому, что назвали ее в мою честь, а потому, что трудолюбивая и целеустремленная. Это те качества, которые ей привили родители и тренеры. И мы должны им быть благодарны за то, что у нас появилась такая яркая спортсменка.

— Знаю, что вы общались с Загитовой после ее успеха на Олимпиаде. Если не секрет, что ей сказали?

— Нет, это ошибочная информация. После Олимпиады я с ней не общалась, это было не так важно, потому что желающих поздравить ее с победой было наверняка много и без меня.

Я звонила Алине в марте после чемпионата мира в Милане, где она выступила неудачно, чтобы поддержать ее. Я сказала, что у всех спортсменов бывают и триумфы и поражения. Было такое и у меня. Уверена, что Алина Загитова еще неоднократно порадует нас своими яркими победами, — приводит слова Кабаевой «Спорт-экспресс».