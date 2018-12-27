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Банк России назвал неуважение к себе «самым большим грехом на рынке»

19:16, 27.12.2018
Банк России назвал неуважение к себе «самым большим грехом на рынке»
Фото: ru.wikipedia.org / NVO

Глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях прокомментировал отзыв лицензий у пяти форекс-дилеров.

«Самый большой грех на рынке — это неуважение к регулятору», — передает The Bell со ссылкой на главу департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерия Ляха, объясняя причины отзыва лицензии.

По словам Ляха, форекс-дилеры привлекали клиентов с помощью «агрессивной рекламы» и оформляли большую часть людей на иностранных форекс-дилеров, а деньги в основном выводили в офшоры.

Напомним, Центробанк аннулировал лицензии крупнейших форекс-дилеров — компаний «Форекс Клуб», «Фикс Трейд», «Трастфорекс», «Альпари Форекс» и «Телетрейд Групп».

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