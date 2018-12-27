Росгвардия ввела особое меню для сотрудников ведомства в новогодние праздники

Росгвардия ввела специальное меню, которое разработано к Новому году для военнослужащих и сотрудников ведомства.



В новогоднее меню вошли холодные закуски и салаты, первые и горячие блюда из мяса, рыбы, птицы, различные напитки и десерт.

«Особым образом организовано питание военнослужащих и сотрудников Росгвардии, которым предстоит выполнять служебно-боевые и оперативно-служебные задачи в новогодние праздники. В местах несения службы они в обязательном порядке будут обеспечиваться горячим питанием», — сообщает ТАСС.

Отмечается, что блюда подобраны таким образом, чтобы они не только восполняли энергетические затраты росгвардейцев во время несения службы в праздничные дни, но и были вкусными и сбалансированными.

Ранее сообщалось, что мясокомбинат «Дружба народов» останется единственным поставщиком продуктов для Росгвардии. В ведомстве объявили, что правительство РФ утвердило решение продлить контракт на 2019 и 2020 годы.



Напомним, что в августе Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального сообщил, что с 2018 года единственным поставщиком продуктов для Росгвардии стал мясокомбинат «Дружба народов». При этом активисты утверждают, что закупочные цены были завышены в несколько раз.