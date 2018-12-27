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Нефтекамский «Торос» подготовился к «Русской Классике» в Альметьевске тренировкой на открытом воздухе (Видео)

16:55, 27.12.2018
Нефтекамский «Торос» подготовился к «Русской Классике» в Альметьевске тренировкой на открытом воздухе (Видео)

Накануне матча «Русской Классики», нефтекамский «Торос» провел открытую тренировку на льду городского стадиона.

Игра на открытом льду состоится 29 декабря в Альметьевске, в легендарном матче в стиле советского хоккея встретятся «Торос» и местный «Нефтяник». Альметьевская дружина идет на втором месте регулярного первенства Высшей лиги, имея в своем активе 59 очков. «Торос» — на пятом месте с 56 очками.

СпортХоккей БашкортостанТатарстан
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