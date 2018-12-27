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КХЛ представила экипировку на «Матч звезд — 2019». Основные цвета — флага Татарстана

16:48, 27.12.2018
КХЛ представила экипировку на «Матч звезд — 2019». Основные цвета — флага Татарстана

Континентальная хоккейная лига представила игровые свитера и экипировку для «Матча звезд» 2019 года, который пройдет в столице Татарстана.

Форма была разработана совместно с местной компанией атрибутики, а так же экипировщика BAUER. При ее создании использовались цвета государственного флага Республики Татарстан (красный, зеленый, белый), также был добавлен черный цвет.

Сборные сыграют в свитерах красного (Дивизион Боброва), черного (Дивизион Тарасова), зеленого (Дивизион Харламова) и белого (Дивизион Чернышева) цветов.

СпортХоккей БашкортостанТатарстан
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