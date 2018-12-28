Нижегородское «Теплоэнерго» рефинансирует кредит на 1,48 млрд рублей

Нижегородское АО «Теплоэнерго» объявило тендер на рефинансирование кредитной линии с остатком задолженности в 1,48 млрд рублей.

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 31 января 2019 года, а рассматривать их будут 5 февраля, сообщается на портале госзакупок.

Из документации известно, что кредитная линия действует до 31 декабря 2023 года. Максимальная процентная ставка по кредиту должна составлять ключевую ставку Банка России, увеличенную на 0,55% — то есть 8,3% годовых на момент размещения документации.

Максимум, который «Теплоэнерго» готово заплатить за кредит, — 385 млн рублей. «Теплоэнерго» является крупнейшим поставщиком тепловой энергии в Нижнем Новгороде, на него приходится более половины объема услуг по обеспечению теплом и горячей водой.