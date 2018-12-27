Из психбольницы в Нижнем Новгороде сбежал особо опасный пациент

Фото: Поисково-спасательная группа «Рысь»

Из психбольницы Нижнего Новгорода на улице Июльских дней сбежал пациент Дмитрий Макаров, который был помещен в лечебное учреждение по решению суда.

44-летний мужчина совершил побег вечером во вторник, 25 декабря. По информации поисково-спасательной группы «Рысь», он покинул больницу в клетчатой рубашке, трико и черных тапочках. Также отмечается, что пациент «опасен, нуждается в медицинской помощи».

В настоящее время полицией и волонтерами ведется поиск сбежавшего больного, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Ранее местные СМИ сообщали, что Макаров был приговорен к принудительному лечению за то, что удерживал и насиловал 18-летнюю девушку в гараже на Автозаводе. Силовики задержали преступника в мае этого года.

Напомним, ранее суд отправил в психбольницу кировского правозащитника, обвиняемого в педофилии.