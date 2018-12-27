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Минниханов выложил фотографии с Госсовета РФ

14:44, 27.12.2018
Минниханов выложил фотографии с Госсовета РФ
Фото: vk.com/rnm

Сегодня в Москве прошло заседание Государственного совета РФ под председательством президента РФ Владимира Путина. В мероприятии принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов.

В своем Inastagram глава республики опубликовал снимки с другими участниками заседания.

Фотографию с главой Чечни Рамзаном Кадыровым Минниханов подписал традиционно: «С братом!»

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С братом!
Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 27 Дек 2018 в 1:35 PST

Также он выложил фото с главой Тывы Шолбаном Кара-оолом и общий снимок, на котором кроме уже перечисленных присутствуют глава Крыма Сергей Аксенов и другие участники заседания.

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Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 27 Дек 2018 в 2:33 PST

Напомним, что заседание было посвящено развитию добровольчества (волонтерства) и социально ориентированных некоммерческих организаций.

ОбществоВласть Татарстан
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