Минниханов выложил фотографии с Госсовета РФ
Сегодня в Москве прошло заседание Государственного совета РФ под председательством президента РФ Владимира Путина. В мероприятии принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов.
В своем Inastagram глава республики опубликовал снимки с другими участниками заседания.
Фотографию с главой Чечни Рамзаном Кадыровым Минниханов подписал традиционно: «С братом!»
Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 27 Дек 2018 в 1:35 PST
Также он выложил фото с главой Тывы Шолбаном Кара-оолом и общий снимок, на котором кроме уже перечисленных присутствуют глава Крыма Сергей Аксенов и другие участники заседания.
Напомним, что заседание было посвящено развитию добровольчества (волонтерства) и социально ориентированных некоммерческих организаций.ОбществоВласть Татарстан
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