Минниханов выложил фотографии с Госсовета РФ

Сегодня в Москве прошло заседание Государственного совета РФ под председательством президента РФ Владимира Путина. В мероприятии принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов.

В своем Inastagram глава республики опубликовал снимки с другими участниками заседания.

Фотографию с главой Чечни Рамзаном Кадыровым Минниханов подписал традиционно: «С братом!»

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Также он выложил фото с главой Тывы Шолбаном Кара-оолом и общий снимок, на котором кроме уже перечисленных присутствуют глава Крыма Сергей Аксенов и другие участники заседания.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Напомним, что заседание было посвящено развитию добровольчества (волонтерства) и социально ориентированных некоммерческих организаций.