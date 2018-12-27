В канун Нового года «Нижнекамскнефтехим» пригласил детей на мюзикл на льду

Фото: предоставлено ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Новогодним подарком для детей сотрудников «Нижнекамскнефтехима» стал мюзикл на льду «Белоснежка и 7 богатырей», который представили артисты театра на льду «Воскресенье» из Екатеринбурга. Ледовое шоу посмотрели более 10 тыс. детей и взрослых.

В таком формате «Нижнекамскнефтехим» провел новогоднее представление для детей впервые. Для этого в ледовом дворце «Нефтехим Арена» установили елку и развернули тематические площадки для конкурсов. Особый интерес у юных посетителей вызывали ростовые куклы. Они с удовольствием фотографировались с героями известных мультфильмов и сказок. Ребята постарше изучали фан-зону хоккейного клуба «Нефтехимик», знакомились с выставочной экспозицией клуба и фотографировались с символом хоккейной команды — волком.

На новогоднем представлении маленьким гостям вручили подарки — в этом году их получили около 15 тыс. детей сотрудников «Нижнекамскнефтехима» и дочерних предприятий.

Как социально ориентированное предприятие НКНХ оказывает поддержку учреждениям для детей, оставшихся без попечения родителей или оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Поэтому в канун Нового года на ледовое шоу приехали более 370 гостей — это учащиеся Менделеевской школы для детей с ограниченными возможностями здоровья, воспитанники социально-реабилитационного центра «Балкыш», центра помощи семье «Веста», центра «Радуга», детского дома и многодетные семьи.