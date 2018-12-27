В центре Перми появится сквер памяти, названный в честь стрит-арт художника Александра Жунева

В Перми появится сквер памяти пермского стрит-арт художника Александра Жунева.

Реализовать проект планируют друзья и единомышленники художника. Идею поддержало краевое Министерство образования, выделив территорию за краевым центром «Муравейник» в центре города.

«Это будет не просто очередной сквер имени кого-то, как Саша всегда их называл. А чтобы это было живое место, где бы что-то менялось. Чтоб там были дизайнерские лавочки, дизайнерские мусорки, качели для взрослых, потому что Саша всегда мечтал сделать качели в городе», — рассказала «Эху Перми» вдова Александра Анна Жунева.

Предполагаемая дата открытия — весна 2019 года. На месте будущего сквера уже установлены два арт-объекта: светящийся медведь и еще один, который видели пока только участники форума «Иволга».

Напомним, в начале августа на 34-м году жизни скончался пермский уличный художник Александр Жунев.