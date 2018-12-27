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МВД РФ предложило ввести бессрочный вид на жительство

10:53, 27.12.2018

МВД предложило ввести бессрочный вид на жительство для иностранцев, тем самым отказавшись от его продления каждые 5 лет. Это следует из уведомления о начале разработки соответствующего законопроекта, размещенного на Едином федеральном портале нормативных правовых актов.

Как сообщает «Интерфакс», «такой подход упростит механизм реализации института постоянного проживания в Российской Федерации, вместе с тем предполагает пересмотр отношений в сфере налогообложения и сборов».

Планируется, что законопроект вступит в силу в сентябре 2019 года.

Ранее МВД предложило давать гражданство крымчанам, уехавшим до присоединения к России.

Общество
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