МВД РФ предложило ввести бессрочный вид на жительство

МВД предложило ввести бессрочный вид на жительство для иностранцев, тем самым отказавшись от его продления каждые 5 лет. Это следует из уведомления о начале разработки соответствующего законопроекта, размещенного на Едином федеральном портале нормативных правовых актов.

Как сообщает «Интерфакс», «такой подход упростит механизм реализации института постоянного проживания в Российской Федерации, вместе с тем предполагает пересмотр отношений в сфере налогообложения и сборов».



Планируется, что законопроект вступит в силу в сентябре 2019 года.

Ранее МВД предложило давать гражданство крымчанам, уехавшим до присоединения к России.