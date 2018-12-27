В Казани назовут улицу в честь Героя СССР Александра Коваля
В Советском районе Казани назовут улицу в честь участника Великой Отечественной войны, Героя Советского союза Александра Коваля, который жил в столице Татарстана.
Согласно документу, размещенному в сборнике документов на сайте мэрии, улица в Советском районе будет называться «улица Александра Коваля — Александр Коваль урамы».
Ранее сообщалось, что в Приволжском районе Казани появится улица в честь российского государственного деятеля, Героя Российской Федерации, генерала Виктора Ерина.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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