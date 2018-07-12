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В Приволжском районе появится улица в честь генерала из Казани Ерина

10:32, 12.07.2018 2
В Приволжском районе появится улица в честь генерала из Казани Ерина

Новая улица Приволжского района будет носить имя российского государственного деятеля, Героя Российской Федерации, генерала Виктора Ерина. Соответствующее постановление подписано в Исполкоме города.

Генерал имеет награды Героя Российской Федерации, Орден Красной Звезды, медали, а также благодарность президента России, сообщает пресс-служба казанской мэрии.

Виктор Ерин родился в Казани. Службу в органах внутренних дел начал в 1964 году участковым уполномоченным. Затем служил в ОВД Татарстана в должностях от оперативного уполномоченного до начальника Управления уголовного розыска МВД Татарской АССР, принимал участие в расследовании тяжких преступлений, разоблачении особо опасных преступных групп. С 1992 по 1995 годы был министром внутренних дел Российской Федерации.

Умер Виктор Ерин 19 марта этого года.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 10:42
    Когда эта практика кончится?
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  • Анонимно 10:57
    10 лет же пройти должно после смерти!
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