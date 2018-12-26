Билялетдинов назначен тренером дивизиона Харламова на «Матч Звезд» в Казани

Фото: "Реальное время"

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов примет участие в Матче Звёзд КХЛ 2019 – он возглавит сборную дивизиона Харламова, сообщает официальный сайт Лиги. Именно в этой команде будут выступать двое его подопечных Владислав Подъяпольский и Пол Постма.

– Безусловно, стать участником Матча звезд КХЛ – большая честь. Особенно, учитывая тот факт, что пройдет он в Казани – городе, с которым меня многое связывает. С радостью приму участие в этом ярком мероприятии. Надеюсь, что участники Матча звезд смогут подарить любителям хоккея искренние эмоции, которые пригодятся всем нам в предстоящем плей-офф, — прокомментировал свое назначение Зинэтула Билялетдинов.



