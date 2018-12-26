КХЛ назвала тренеров на Матч звезд, Билялетдинов возглавит дивизион Харламова

Стали известны главные тренеры сборных четырех дивизионов, которые 19 и 20 января 2019 года примут участие в Мастер-шоу и Матче звезд КХЛ 2019 в Казани.

Главным тренером дивизиона Боброва стал Илья Воробьев (СКА), дивизиона Тарасова – Игорь Никитин(ЦСКА), дивизиона Харламова – Зинэтула Билялетдинов(«Ак Барс»), дивизиона Чернышёва – Боб Хартли («Авангард»), сообщается на официальном сайте КХЛ.

— Безусловно, стать участником Матча звезд КХЛ – большая честь. Особенно, учитывая тот факт, что пройдет он в Казани – городе, с которым меня многое связывает. С радостью приму участие в этом ярком мероприятии. Надеюсь, что участники Матча звезд смогут подарить любителям хоккея искренние эмоции, которые пригодятся всем нам в предстоящем плей-офф, — заявил Билялетдинов.



Вторые тренеры команд будут названы в ближайшее время. Напомним, что 30 ноября были сформированы окончательные составы команд на Матч звезд КХЛ.

Неделя звезд хоккея пройдет с 12 по 20 января в Татарстане и включит в себя матчи лучших представителей трех лиг. 12 января в Нижнекамске состоится Кубок Вызова Молодежной хоккейной лиги, 13 января там же — Матч звезд Женской хоккейной лиги, 19 и 20 января – Мастер-шоу и турнир с участием сборных четырех дивизионов КХЛ.