Новости промышленности

17:48 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

Прокуратура обнаружила утечку из трубопровода «Татнефти»

16:50, 26.12.2018
Прокуратура обнаружила утечку из трубопровода «Татнефти»
Фото: realnoevremya.ru

Татарская природоохранная межрайонная прокуратура обнаружила утечку технологической жидкости из трубопровода НГДУ «Лениногорскнефть» ПАО «Татнефть». Компания уже устранила все негативные последствия.

Разлив произошел в водоохранной зоне реки Степной Зай, передает пресс-служба надзорного ведомства. Площадь загрязнения почвы составила 28 кв. м.

«По результатам проверки в отношении виновного должностного лица указанной организации возбуждены административные производства по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ (порча земель) и ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ (нарушение правил охраны водных объектов)», — говорится в сообщении прокуратуры РТ.

Отмечается, что «Татнефть» уже провела работы по рекультивации участка. Отходы были утилизированы, угроза загрязнения реки устранена.

ПромышленностьНефтьПроисшествия Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты