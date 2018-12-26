Прокуратура обнаружила утечку из трубопровода «Татнефти»
Татарская природоохранная межрайонная прокуратура обнаружила утечку технологической жидкости из трубопровода НГДУ «Лениногорскнефть» ПАО «Татнефть». Компания уже устранила все негативные последствия.
Разлив произошел в водоохранной зоне реки Степной Зай, передает пресс-служба надзорного ведомства. Площадь загрязнения почвы составила 28 кв. м.
«По результатам проверки в отношении виновного должностного лица указанной организации возбуждены административные производства по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ (порча земель) и ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ (нарушение правил охраны водных объектов)», — говорится в сообщении прокуратуры РТ.
Отмечается, что «Татнефть» уже провела работы по рекультивации участка. Отходы были утилизированы, угроза загрязнения реки устранена.ПромышленностьНефтьПроисшествия Татарстан
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