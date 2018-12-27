Власти Уфы выделят на полкилометра дороги уфимской набережной 466 млн рублей

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации Уфы опубликовало тендер на очередной этап работ по строительству набережной реки Белая. Его стоимость оценивается в 465,9 млн рублей.

Согласно сообщению на сайте госзакупок, речь идет о «Строительстве с реконструкцией инженерных сооружений берегоукрепления на р.Белая на участке от створа ул. Бельская до железнодорожного моста в Кировском и Ленинском районах Уфы».

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 14 января, а аукцион состоится 24 января.

Из документов следует, что 452 млн рублей будет выделено из бюджета Башкортостана, еще 14 млн рублей – из бюджета города.

Работы должны быть выполнены до 30 сентября 2019 года. Автодорога с переустройством коммуникаций будет лишь первым этапом работ. Гарантия на верхний слой покрытия должно составить 4 года, на нижний слой покрытия – 5 лет, на земляное полотно – 8 лет. Протяженность улицы составит всего 507 метров (общая длина набережной, которую должны открыть в 2019 году, составляет около 5 километров), ширина – две полосы по 3,5 метра, тротуар – шириной 3,75 метра.