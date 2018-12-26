Пробки в Казани достигли 8 баллов

Сегодня днем движение в Казани серьезно затруднено. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», траффик в столице Татарстана к 12:55 достигли 8 баллов.

Судя по карте, проблемы с трафиком наблюдаются в центре города. Стоят улицы Татарстан и Пушкина. Из-за аварии скорость потока на Карла Маркса также составляет около 5 км/ч.

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Пробки имеются и на Декабристов, Большой Крыловке и Фрунзе, Чуйкова и Адоратского.

Стоят Ершова, Родины и Ломжинская. На Тульской, Авангардной также наблюдаются трудности.

По информации «Яндекс.Пробок», утром в Казани максимальная загруженность дорог Казани утром составила 7 баллов.