В медкарты пациентов предложили заносить информацию об отношении к курению

Министерство здравоохранения РФ предложило указывать в медицинской документации информацию об отношении пациента к потреблению табака.

«Обязательное отражение в медицинской документации записей об отношении пациента к потреблению табака и соответствующих данных в формах статистического учета и отчетности», — говорится в концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака в России, текст которой приводит RNS.

Напомним, в этой же концепции содержится предложение запретить продажу табака после 2050 года.

Ведомство рассчитывает, что к 2050 году россиян, курящих табак, останется 5% (на данный момент — 30,9%).