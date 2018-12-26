Суд отправил на лечение 81-летнего пенсионера, надругавшегося над девочкой в Пермском крае
В Пермском крае состоялся суд над 81-летним пенсионером, обвиняемым в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней девочки.
Согласно материалам дела, 16 августа этого года на улице в городе Добрянка пожилой мужчина в состоянии алкогольного опьянения надругался над 9-летней девочкой. Обвиняемый страдал психическим расстройством, сообщили в региональном СУ СКР.
Постановлением суда мужчине назначены принудительные меры медицинского характера в виде наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях.
Напомним, ранее суд отправил в психбольницу кировского правозащитника, обвиняемого в педофилии.Общество
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