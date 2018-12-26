Нефтекамский «Торос» в овертайме вырвал победу у «Ижстали»

В матче чемпионата Высшей хоккейной лиги нефтекамский «Торос» в овертайме вырвал победу у «Ижстали» в Ижевске — 4:3.



Главный тренер ХК «Торос» Руслан Сулейманов так прокомментировал этот результат:

— Готовились к этой игре, понимали, что соперник после крупного поражения в предыдущей игре и это для него крайняя игра перед Новым годом. Конечно, соперник должен был постараться не то что исправить ситуацию, но закончить на мажорной ноте уходящий год. Поэтому понимали, что он будет играть от ножа, не жалея ни нас, ни себя. Не совсем получилось начало игры, но тем не менее молодцы ребята, что переломили ситуацию, вырвали победу, с чем я их и поздравляю. Ну и пользуясь случаем, поздравляю с наступающим Новым годом всех болельщиков и любителей хоккея Нефтекамска и Ижевска. Всем — здоровья, добра и всего хорошего!

Главный тренер ХК «Ижсталь» Игорь Кропотин также дал оценку игре:

— Мы тоже хотели поздравить своих болельщиков с наступающим Новым годом — в долгу мы у них. К сожалению, не получилось по результату, а по игре: старались, к ребятам претензий нет. Сами видели, что много бросков блокировали, самоотдача была, и дисциплина игровая была. К сожалению, в овертайме не забили мы, забили нам. Но и этот обидный гол на последней минуте… Благодарен ребятам. Тоже хотел бы поздравить болельщиков и любителей хоккея с наступающим Новым годом! Хотели преподнести сюрприз, но не получилось.