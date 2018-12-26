В Казани построят три новых реабилитационных центра
Строительство новых реабилитационных центров начнется в будущем году в Казани. Центры будут построены на базе трех клиник — РКБ, ДРКБ и ГКБ №7,
Реабилитация в них будет вестись по двум направлениям: восстановление после травм и восстановление после инсультов.
«В РКБ и ДРКБ проекты будут реализованы на основе частно-государственного партнерства. Проекты реабилитационных центров уже разработаны», — сообщил журналистам на итоговой пресс-конференции министр здравоохранения РТ Марат Садыков…
Также на пресс-конференции прозвучала информация о предстоящем ремонте и модернизации зданий психиатрической службы. В частности, Марат Садыков сообщил, что работы в психиатрической поликлинике на улице Бутлерова начнутся уже в 2019 году.
Другие подробности о планах ведомства на будущий год читайте в материале «Реального времени».ОбществоМедицина Татарстан
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