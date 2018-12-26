В Самаре осудят экс-полицейского, получившего в качестве взятки деньги и IPhone 6

Следком завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего оперуполномоченного отдела по борьбе с организованной преступностью в Самаре, обвиняемого в мошенничестве.

По версии следствия, в период с мая 2016 года по февраль 2017 года экс-полицейский получил от местной жительницы 474 тыс. рублей, а также IPhone 6, стоимость которого была оценена в 42 тыс. рублей, за помощь — влияние на решение суда.

Обвиняемый пообещал женщине, что сможет договориться, чтобы не привлекать ее к уголовной ответственности. Однако реальной возможности повлиять на процесс он не имел, сообщили в СУ СКР по Самарской области.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Октябрьского района Самары.

Напомним, ранее в Уфе суд вынес приговор экс-сотруднице полиции за разглашение государственной тайны.