Казань сместилась на второе место в рейтинге эффективно управляемых городов России

По итогам за апрель — декабрь 2018 года Тюмень сместила Казань в рейтинге эффективности городского управления по версии агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

Как сообщает РБК, в топ-5 также вошли Салехард, Ростов-на-Дону и Ханты-Мансийск.

Аутсайдерами рейтинга стали Махачкала, Владивосток, Петрозаводск, Волгоград и Улан-Удэ.

Ранее глава Альметьевского района и Альметьевска Айрат Хайруллин возглавил рейтинг медиаэффективности и качества работы руководителей министерств, ведомств, а также глав городов и районов Татарстана. В список вошли 89 человек.