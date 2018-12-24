Мэр Альметьевска возглавил рейтинг медиаэффективности руководителей Татарстана

Глава Альметьевского района и Альметьевска Айрат Хайруллин возглавил рейтинг медиаэффективности и качества работы руководителей министерств, ведомств, а также глав городов и районов Татарстана. В рейтинг вошли 89 человек.



Согласно результатам исследования «ПромРейтинга», в пятерку лидеров вошли мэр Казани, глава Мамадышского района Анатолий Иванов, мэр Нижнекамска Айдар Метшин, а также прокурор Татарстана Илдус Нафиков.

Авторы оценивали уровень взаимодействия чиновников с новыми медиа, а также стратегии, которыми они руководствуются при этом. В расчет здесь брались также работа с социальными сетями и возражениями, представленность на страницах электронных изданий: формирование повестки, связанной с персоной и контролируемой организацией, отработка негатива.

Ранее сообщалось, что по итогам 9 месяцев 2018 года Альметьевский район потерял место в топ-5 социально-экономического рейтинга «Реального времени». При этом Альметьевск вошел в тройку районов с самой высокой потребительской инфляцией.