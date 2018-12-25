Сегодня самая длинная пробка в Казани составила 4,6 км

Длина самой большой пробки в Казани сегодня составила 4,6 км. Об этом рассказали «Реальному времени» в сервисе «Яндекс. Пробки».

Затор был зафиксирован утром на улицах Комиссара Габишева и Дубравной — от улицы Академика Завойского до проспекта Победы. Пробка продержалась 1 час 30 минут.

Вечером затор образовался на улице Николая Ершова и Сибирском тракте — от улицы Вишневского до улицы Халитова. Пробка длиной 4,5 км продержалась 2 часа 30 минут.



Максимальная загруженность дорог Казани вечером составила 9 баллов, что на 1 балл меньше, чем вчера, и на 2 балла больше, чем обычно.



Наиболее загруженными магистралями во второй половине дня оказались Сибирский тракт от Дербышек и к Дербышкам (5 и 7 баллов соответственно), улица Карла Маркса — улица Николая Ершова в центр и из центра (5 и 7 баллов), улица Декабристов из центра (7 баллов).