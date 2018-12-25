Президент Татарстана прокомментировал инициативу разделить Россию на макрорегионы

Сегодня на пресс-конференции президент Татарстана Рустам Минниханов прокомментировал предложение разделить Россию на макрорегионы. Он убежден, что эта инициатива не угрожает республике.

«Это укрупнение по экономическим основаниям. Экономически, если мы будем более активно интегрироваться, я не вижу никаких угроз из-за того, что такие территории [объединят]. Это нормальный процесс, когда мы друг друга дополняем — это нормально», — ответил Минниханов на вопрос «Реального времени».

Напомним, что в ноябре в правительство РФ был внесен проект, предполагающий разделение страны на макрорегионы. Инициатива исходила от Минэкономразвития РФ. Авторы считают, что такое деление улучшит условия для взаимодействия между субъектами.