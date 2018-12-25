Доходность инвестирования пенсионных накоплений снизилась из-за «токсичных» активов НПФ

Во II квартале 2018 года прирост объема пенсионных накоплений под управлением негосударственных пенсионных фондов (НПФ) замедлился в 7 раз относительно января — марта. Об этом говорится в материалах Центробанка.

Негосударственные фонды во II квартале увеличили объем пенсионных накоплений всего на 0,9% — до 2,7 трлн рублей. Сильный рост в предыдущем квартале ЦБ объяснил сезонным фактором, который был связан с переводом средств из Пенсионного фонда России в НПФ.

Кроме того, ЦБ указывает на снижение доходности инвестирования средств НПФ. Это связано с переоценкой «токсичных» активов отдельными фондами, а также снижением динамики рынка облигаций. Доходность инвестирования пенсионных накоплений по итогам I полугодия составила 5,4% годовых, доходность размещения пенсионных резервов — 4,3%. В структуре вложений негосударственных фондов продолжает расти доля инвестиций в государственные активы.