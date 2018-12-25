Генпрокуратура: ущерб от преступлений в России составил почти 500 млрд рублей

По подсчетам Генпрокуратуры РФ общий финансовый ущерб от всех преступлений, выявленных в России с января по ноябрь 2018 года составил 492 млрд рублей.

Как сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной, эта сумма выросла на 37% по сравнению с тем же периодом 2017 года. В то же время, в 58 регионах страны отмечено снижение роста преступности и только в 27 регионах произошел рост, передает «Российская газета».

Всего за 11 месяцев зарегистрировано 1 841 284 преступления.

По данным официального представителя Генпрокуратуры, на тяжкие и особо тяжкие преступления приходится почти 24% от всех зарегистрированных, или чуть более 415 тысяч. Этот показатель на 1,5% ниже, чем в прошлом году. В целом, как отметили в надзорном ведомстве, более 40% зарегистрированных преступлений связаны с хищением чужого имущества.