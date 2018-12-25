Бречалов: за спасение «Ижметмаша» развернулась «настоящая борьба»

Глава Удмуртии Александр Бречалов назвал проведенную работу по сохранению предприятия «Ижметмаш» «настоящей борьбой».

В своем ежегодном докладе «О положении дел в республике» в Госсовете Удмуртии он отметил, что завод удалось спасти благодаря в том числе поддержке министра промышленности РФ Дениса Мантурова и президента Татарстана Рустама Минниханова.

«Ижметмаш», находящийся в собственности дочерних структур «Татнефти», был признан банкротом. Уведомление о сокращении получили 800 сотрудников. Однако на основе его производственных площадей было создано новое юрлицо — ООО «Буммаш», которое уже трудоустроило 230 человек. В планах доведение штата до 1000 человек и увеличение объемов производства до 1,5 млрд рублей.