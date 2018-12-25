Телецентр «Останкино» потребовал с Первого канала 164 млн рублей

Телевизионный технический центр «Останкино» подал в Арбитражный суд Москвы два иска к Первому каналу на 74 и на 89,5 млн рублей.

«Первый канал — наш важнейший клиент, но задолженность телеканала и его субподрядчиков достигла критического значения. Это фактически ставит под угрозу работу телецентра», — цитируют представителя телецентра «Ведомости».

Отмечается, что требование вернуть долг в размере 164 млн рублей является первым подобным к каналу как минимум за последние 5 лет.

Ранее к Первому каналу подали иск из-за «Ждуна» на 3 млн рублей.